يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

العاصمة الإدارية 24 13

6 أكتوبر 24 13

بنهــــا 23 14

دمنهور 23 14

كفر الشيخ 23 15

المنصورة 24 14

دمياط 23 13

بورسعيد 22 14

الإسماعيلية 24 12

السويس 24 13

الزقازيق 25 14

شبين الكوم 24 14

طنطا 24 13

شلاتين 28 18

الإسكندرية 24 13

العلمين الجديدة 24 12

وادى النطرون 25 13

مطروح 24 13

السلوم 23 9

سيوة 22 9

العريش 22 12

رفح 21 13

الطور 25 12

كاترين 18 5

رأس سدر 24 13

نخل 21 5

طابا 21 14

نويبع 24 14

حلايب 25 19

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 16

الفيوم 24 13

بني سويف 25 12

المنيا 26 9

أسيوط 25 9

سوهاج 25 10

قنا 27 10

الأقصر 28 9

أسوان 27 12

الوادي الجديد 27 10

أبوسمبل 26 12

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20