وزير التنمية المحلية: 3 دورات ينفذها المركز واستمرار دورة إعداد قادة المستقبل للأسبوع الثانى على التوالي

آمنة: الدورة ستتناول قواعد توصيل المرافق وتصاريح الحفر

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة ينظم خلال الأسبوع المقبل وهو الأسبوع التدريبي الـ18 دورة عن إعداد المدرب الرقمي، يستفيد منها 28 متدرب، مشيراً الى إنها أكثر من مجرد دورة تدريبية نظراً لدورها الحيوى في مواجهة الظروف الراهنة التي أسفرت عنها تداعيات جائحة كورونا.

وقال: "الحاجة أصبحت ملحة لمواكبة التحول الرقمي وإعداد مدرب متقن لأدوات الرقمنة والتحول الرقمى لتميزه بقدرته على التعامل مع المستحدثات التكنولوجية والتطبيقات المختلفة وتصميم برامج تدريبية، وسيعمل التدريب على تنمية مهاراتهم التكنولوجية وتطوير أدائهم ووسائل التدريب التى يستخدمونها لمواكبة التطوير فى تكنولوجيا المعلومات والتدريب".

وأشار إلى أن التدريب سيركز على تقديم مجموعة من المعارف المتعلقة بالتدريب عن بُعد، والمهارات الواجب توافرها في المدرب الرقمي، وكذلك الاتجاهات المرتبطة بالتدريب، كما يتناول تدريب المدربين على المهارات الأساسية والطرق العملية للتدريب سواء كان التدريب مباشراً أو عن بُعد، بغض النظر عن التخصص، واهداف البرنامج والمحتوى التدريبي والتقييم وتعريفات أهمية وخصائص ومعوقات التدريب الإلكتروني، ومبرراته ومتطلباته ومكوناته والمصطلحات الخاصة به وكيفية التسجيل على برنامج SWAY، وإنشاء ملف إنجاز رقمي ومصادر التدريب الألكترونى وأهم السمات والسلوكيات لشخصية المدرب الرقمي وقدراته، وطريقة إعداد المدرب لمحتوى الدورات التدريبية، وتأسيس حملة تسويقية جيدة لدورته، وأنماط التدريب المتزامن فضلاً عن التعلم على التسجيل في برنامجى ZOOM وEDMODO، إضافة إلى اساليب وتطبيقات التدريب الإلكتروني واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الأسبوع الـ18 بمركز سقارة يتضمن أيضا تنفيذ دورة تطوير مهارات المراجعة الداخلية والحوكمة والمتابعة الميدانية ويستفيد منها 28 متدرب، مشيراً إلى الدورة ستركز على دليل الحوكمة وكيفية التطبيق بوحدات الإدارة المحلية، والمراجعة المالية وكيفية إعداد خطة تفتيش، وآلية تشكيل اللجان وفرق العمل وإجراء عملية التفتيش، وإعداد التقارير وعرضها على السلطة المختصة والرقابة وموازنة البرامج والأداء ومراجعة ادارة الموارد البشرية، والإدارات الهندسية بوحدات الإدارة المحلية، من استخراج تراخيص البناء وتحرير محاضر المخالفات للبناء بمخالفة شروط الترخيص، والبناء بالتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأشار إلى أن الدورة ستتناول أيضا قواعد توصيل المرافق، وتصاريح الحفر، ورخص تشغيل المحال العامة، وفحص ملفات التصالح وحالات التقنين، إضافة الى مراجعة انضباط العاملين من حيث ضوابط حضور وانصراف العاملين، وخطوط السير والإجازات وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ومراجعة الحملات الميكانيكية والتي تشمل فحص محاضر استلام العمرات وصيانة المعدات وضوابط صرف بونات الوقود وحساب معدلات الاستهلاك وإجراءات تكهين المعدات.

ولفت إلى تنظيم خلال الاسبوع المقبل تنظيم دورة ثالثة عن دورة اساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS – يستفيد منها 21 متدرب، وتتضمن استراتيجية تحليل البيانات والتعرف على قوائم البرنامج، وإدخال البيانات على البرنامج، والتحقق من الادخال ومواصفات التغيير ومعالجة البيانات وتخزينها، وتحديد هدف الدراسة واستخراج الجداول ومخرجات المتغيرات، مشيراً إلى استمرار دورة إعداد قادة المستقبل خلال الاسبوع الـ18 للأسبوع الثانى على التوالي، ويستفيد منها 72 متدرب.