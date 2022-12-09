الداخلية العُمانية: التصويت في انتخابات المجالس البلدية عبر الهواتف الذكية

أعلنت وزارة الداخلية في سلطنة عمان اليوم الخميس بأن التصويت لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة سيكون عبر الهواتف الذكية للناخبين الموجودين خارج سلطنة عمان وداخلها.

وقالت الوزارة في بيان إنها ستقوم خلال الأيام القادمة بتوضيح خطوات التصويت، مضيفة أن هذا يأتي حرصا من الوزارة على تطبيق أفضل الممارسات رقمياً وتعزيز استخدام التقنيات الحديثة في العملية الانتخابية لتسهل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم بانسيابية ويسر،بحسب وكالة الأنباء العمانية.

واعلنت الوزارة اليوم القوائم النهائية للناخبين لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات والذين بلغ عددهم ( 731767) ناخبا وناخب، بينهم ( 347965) ناخبة .

وحددت الوزارة يوم الأحد 18 ديسمبر الجاري موعد تصويت الناخبين الموجودين خارج سلطنة عُمان ، ويوم الأحد الخامس والعشرين من الشهر نفسه موعد للتصويت الناخبين داخل سلطنة عمان .

وعبر محافظات السلطنة الـ11، أُجريت أول انتخابات بلدية بالدولة الخليجية في ديسمبر 2012، وانتُخب 192 عضوا قبل أن يرتفع العدد إلى 202 في انتخابات 2016، وعمر المجلس 4 أعوام. -