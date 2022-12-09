أصيب رجل شرطة في كوسوفو بجروح طفيفة في إطلاق نار بعد منتصف الليل في منطقة مأهولة بالصرب، ما أشعل التوترات مجددا فيما يسعى الوسطاء إلى التوصل لتوافق بشأن تطبيع طويل الأمد للعلاقات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة.

وفتح مسلح مجهول النار على مركبة شرطة في وقت متأخر أمس الخميس، بإحدى البلديات الأربع الشمالية حيث تتحدى الأغلبية الصربية المحلية الموالية للجارة صربيا، سلطة حكومة كوسوفو.

وقالت شرطة كوسوفو إن شرطيا "أصيب بجروح طفيفة" في إطلاق النار. وتبادل مسؤولو الأطراف المتصارعة الاتهامات بشأن أحدث تصعيد.

وقال وزير داخلية كوسوفو جلال سفيكلا: "في أعقاب الهجمات المسلحة المتتالية على الشرطة والمواطنين شمالي البلاد، أصبح تعزيز وجود الشرطة ضروريا لتوفير الأمن لجميع المواطنين"، بحسب ما نقلته صحيفة جازيتا إكسبريس، التي تصدر في بريشتينا.

وتمكن مسؤولو الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي من الحصول على تعهدات من كوسوفو وصربيا، التي تمثل الصرب المحليين، لنزع فتيل الخلاف بشأن لوحات ترخيص السيارات والوثائق الشخصية والتركيز على تطبيع العلاقات في محادثات أشرف عليها التكتل.

و أعلنت كوسوفو الاستقلال عن صربيا في 2008، بعد عقد تقريبا من حرب انتهت بغارات جوية شنها حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأسفرت عن إخراج الجيش الصربي. وترفض صربيا الاعتراف بسيادة كوسوفو.