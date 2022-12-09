رئيس أسوان: نريد حلا لأزمة اللعب خارج ملعبنا

طالب الشافعي صالح، رئيس نادي أسوان، رابطة الأندية المصرية المحترفة، بإيجاد حل لأزمة التنقلات التي يعاني منها نادي أسوان.

أسوان حقق الفوز أمس، الخميس، أمام سموحة ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، ويلتقي في الجولة المقبلة مع فريق سيراميكا كليوباترا.

وقال الشافعي صالح في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «MBC مصر»: «أناشد من جديد رابطة الدوري من أجل أزمة التنقلات، نحن نسافر 17 مرة من أجل خوض المباريات خارج ملعبنا».

وأضاف: «ميزانية النادي لم تعد تتحمل، أقل تذكرة طيران تكلف 2000 جنيه لـ 35 شخصا، كل مباراة نصرف لا يقل عن 300 ألف جنيه».

وتابع: «لقد طالبت تعديل في جدول الدوري، من أجل استقرارنا في القاهرة أكثر من مباراة، تم قبول تعديل مباراة واحدة والآخرى رفضت من أجل تكافؤ الفرص».

وأتم: «نحن نريد حلا من أجل تلك الأزمة وتوفير تذاكر الـ17 مباراة بالدوري خارج ملعبنا».