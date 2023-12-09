الخارجية الأمريكية تطلب من الكونجرس الموافقة على بيع قذائف دبابات لإسرائيل

كشفت مسؤولان أمريكيان أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن طلبت من الكونجرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية.



وقال مسؤول أمريكي حالي وآخر سابق لوكالة "رويترز"، إن "الإدارة الأمريكية طلبت من الكونغرس الموافقة على بيع 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية لاستخدامها في القتال ضد حركة حماس في غزة".

والجدير ذكره، ان هذا الطلب يأتي في غمرة مخاوف متزايدة من استخدام أسلحة أمريكية في الصراع الذي أودى بحياة أكثر من 17 ألف مدني في قطاع غزة منهم ما يزيد عن 8 آلاف طفل، وإصابة أكثر من 46 ألفا آخرين.

ويوم الخميس، حطت الطائرة رقم 200 من قافلة المساعدات العسكرية الأمريكية التي يتم إرسالها منذ انطلاق الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

ومن جانبه، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل "ليس خاضعا للتفاوض ولن يكون كذلك أبدا".

وقال خلال كلمته في منتدى نظمته مؤسسة "رونالد ريغان" الرئاسية في كاليفورنيا: "من دون أفق للأمل سيظل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني محركا لانعدام الأمن والمعاناة الإنسانية".

يشار إلى أن مصادر في الإدارة الأمريكية صرحت في وقت سابق، بأن السياسات التي تنتهجها إدارة الرئيس جو بايدن حيال أزمة الشرق الأوسط المتفاقمة، تؤدي إلى انقسامات في البيت الأبيض.