جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 5 ضباط وجنود في غزة

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 5 من ضباطه وجنوده في معارك بقطاع غزة، 4 منهم جنوبي القطاع.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 102 منذ بداية التوغل البري في 27 أكتوبر الماضي.