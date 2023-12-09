جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 5 ضباط وجنود في غزة

الأكثر قراءة
انتخابات الرئاسة.. الحبر الفسفوري إلزامي بعد التصويت و4 إجراءات حال رفض الناخب
الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي يوجه رسالة إلى كوادر حركة فتح والشعب الفلسطيني وأجهزة الأمن
طوني خليفة: الشعب اللبناني فاسد أكثر من حكامه.. نحن بيئة حاضنة لعدم الوطنية
طوني خليفة عن جهر بعض المشاهير بـ «المساكنة»: إذا بليتم فاستتروا
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
نعملامحايد
النتـائـج
تصويت
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 5 من ضباطه وجنوده في معارك بقطاع غزة، 4 منهم جنوبي القطاع.
وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 102 منذ بداية التوغل البري في 27 أكتوبر الماضي.
#عاجل | بعد مقتل ابن "آيزنكوت" قبل يومين بنفق مفخخ.. جيش الاحتلال يعلن عن مقتل ابن شقيقة "غادي آيزنكوت" عضو مجلس الحرب بالكيان الصهيوني ورئيس الأركان السابق. pic.twitter.com/A90eQlDiO7
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 9, 2023
#عاجل | بعد مقتل ابن "آيزنكوت" قبل يومين بنفق مفخخ.. جيش الاحتلال يعلن عن مقتل ابن شقيقة "غادي آيزنكوت" عضو مجلس الحرب بالكيان الصهيوني ورئيس الأركان السابق. pic.twitter.com/A90eQlDiO7