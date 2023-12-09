 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 5 ضباط وجنود في غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 5 ضباط وجنود في غزة


نشر في: السبت 9 ديسمبر 2023 - 7:34 م | آخر تحديث: السبت 9 ديسمبر 2023 - 7:34 م

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 5 من ضباطه وجنوده في معارك بقطاع غزة، 4 منهم جنوبي القطاع.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة إلى 102 منذ بداية التوغل البري في 27 أكتوبر الماضي.

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