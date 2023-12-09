باكستان تدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب في غزة

أدانت باكستان، الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني والبنية التحتية المدنية في غزة، داعية إلى محاسبة القوات الإسرائيلية، على جرائم الحرب في القطاع المحاصر.

جاء ذلك في كلمة السفير، محمد عثمان إقبال جادون، القائم بأعمال الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة.

وقال: "إننا ندين بقوة وبشكل لا لبس فيه الاستخدام العشوائي للقوة من قبل إسرائيل"، حسب وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" اليوم السبت.

وفي حديثه خلال نقاش حول المساعدات الإنسانية، ذكر السفير أنه بالإضافة إلى استهداف المدنيين، فإن أعمال إسرائيل الأخرى، مثل منع الإمدادات الإنسانية الأساسية والتهجير القسري للأشخاص، داخل الأراضي المحتلة ، يشكل انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى جرائم حرب ضد الإنسانية وربما يرقى إلى جريمة الإبادة الجماعية.