ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين لـ17 ألفا و700 منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة حرب إسرائيل على قطاع غزة إلى 17700 شهيد و48780 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، خلال مؤتمر صحفي، إن 210 شهداء وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الأخيرة و2300 إصابة، فيما لا زال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.



وحذر القدرة من أن "الإجرام الإسرائيلي والإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة فاق الوصف وحدود العقل لإنهاء الوجود الفلسطيني بدعم أمريكي وأوروبي مناف للإنسانية".



وذكر أن غارات إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف خلال عملها في إخلاء الجرحى في منطقة مستشفى غزة الأوروبي، مما أدى إلى إصابة مسعفين وإلحاق أضرار في سيارة الإسعاف ليرتفع بذلك عدد سيارات المستهدفة إلى 57 سيارة إسعاف.



كما ذكر أن الجيش الإسرائيلي يستمر في حصار مستشفى كمال عدوان والعودة شمال قطاع غزة وقتل اثنين من الكوادر الصحية والعديد من النساء الحوامل عند وصولهن للمستشفى للولادة.



وأوضح القدرة أن مستشفيات جنوب قطاع غزة فقدت قدراتها الاستيعابية وعاجزة أمام الأعداد الهائلة من الجرحى وعشرات الجرحى يفقدون حياتهم.



وأضاف أن الجيش الإسرائيلي تعمد استهداف 132 مؤسسة صحية وأخرج 22 مستشفى و46 مركزا صحيا عن الخدمة، فيما قتل 295 كادرا صحيا وأصيب المئات منهم بجروح.



واشتكى القدرة من أن الآلية المتبعة في خروج الجرحى للعلاج في الخارج لا زالت مقيدة وعقيمة وتساهم في قتل مئات الجرحى، مطالبا بإيجاد آلية فاعلة للعلاج بالخارج للحفاظ على حياة الجرحى.