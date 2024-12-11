تقرير: حماس سلمت أسماء الأسرى الإسرائيليين وحالتهم الصحية

نقلت وكالة "معا" الإخبارية عن تقارير صحفية قولها إن حركة حماس أرسلت لإسرائيل قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين المزمع إطلاق سراحهم وحالتهم الصحية بالإضافة إلى قائمة بالأسرى الفلسطينيين الذين ترغب في إطلاق سراحهم من أجل الترويج لصفقة تبادل قريبا.

وأضافت الوكالة – نقلا عن التقارير الصحفية – أن الاتصالات تجري من خلال فرق من الوسطاء، مشيرة إلى أن "الأطراف جادة في التوصل إلى اتفاق بشكل غير مسبوق بمشاركة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة كوسطاء في المفاوضات".

وبحسب التقرير، فإن الصفقة قد تشمل أربعة رهائن يحملون الجنسية الأمريكية، رغم أنهم لا تنطبق عليهم شروط الرهائن الذين من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم في مرحلته الأولى.

ووافقت حماس أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة لمدة 60 يوما، يتم خلالها إدخال الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع.

في السياق ذاته، غادر وفد حماس، بقيادة خليل الحية، مساء الأحد، القاهرة، بعد لقاء مع مسئولين مصريين، تم خلاله بحث جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة، في حين زعمت مصادر سياسية إسرائيلية، أن تل أبيب وحركة حماس، قريبتان من التوصل إلى صفقة "صغيرة".

وأكد وفد الحركة حرصه على "إنجاح هذه الجهود، وإنهاء العدوان على شعبنا".