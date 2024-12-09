إيهاب الكومي عن واقعة لاعب المنصورة: حدث لا يليق بالكرة المصرية

علّق الإعلامي إيهاب الكومي على واقعة اعتداء أحمد شاهين، لاعب نادي المنصورة، على مدرب الفريق علاء نوح خلال مباراة الفريق ضد المقاولون العرب في دوري المحترفين.

وقال الكومي، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" حدث غريب من نوعه، ولم يحدث في تاريخ الملاعب المصرية من قبل".

أضاف الكومي:" يمكن في تاريخ كأس أمم أفريقيا كان هناك الحدث الشهير من أحمد حسام ميدو في 2006 حينما اعترض على تغييره من قبل الكابتن حسن شحاتة".

تابع:" ما حدث اليوم هو محاولة اعتداء ولن أقول اعتداء.. اللاعب أحمد شاهين كان في حالة غيظ شديد".

أشار:" هذا الموقف يجب أن ننهيه تمامًا، والكابتن علاء نوح اسم كبير في التدريب في الكرة المصرية، وأنا أعتبر ما حدث حادثًا عارضًا وخطأ جسيم، ولكن لن يتكرر مرة أخرى".

أتم الكومي:" ما حدث لا يليق بكرة القدم المصرية ولا بمنظومة الكرة في مصر".