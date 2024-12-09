ائتلاف المعارضة السورية يناشد الدول الشقيقة والصديقة التدخل لإنقاذ المعتقلين في سجن صيدنايا

ناشد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الدول الشقيقة والصديقة، لاسيما تركيا والولايات المتحدة، التدخل الإسعافي العاجل للمساعدة في إنقاذ المعتقلين العالقين في سجن صيدنايا.

وأضاف في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين: «نحتاج إلى مساعدة للتأكد من عدم وجود أقبية سرية ضمن السجن، ومن احتمال وجود سجون سرية في عموم دمشق تضم آلاف المعتقلين».

واستطرد: «الدفاع المدني السوري مستمر بالبحث ولكن بحاجة لدعم بخبراء ومعدات فالوقت ينفد وحياة آلاف المعتقلين في خطر.. النظام المجرم تركهم رهينة الموت كانتقام من الثورة واستمرار لجرائمه حتى حال فراره من البلاد».

نناشد الدول الشقيقة والصديقة لاسيما تركيا والولايات المتحدة بالتدخل الإسعافي العاجل لمساعدتنا في إنقاذ المعتقلين العالقين في سجن صيدنايا الرهيب مع التأكد من عدم وجود أقبية سرية ضمن السجن، واحتمال وجود سجون سرية في عموم العاصمة فيها آلاف المعتقلين.

الدفاع المدني السوري مستمر… — الائتلاف الوطني السوري (@SyrianCoalition) December 9, 2024

وسيطرت فصائل المعارضة المسلحة على سجن صيدنايا ليل السبت، بعد بدء دخولها إلى العاصمة السورية دمشق قبيل إعلان سقوط النظام بهروب رأسه، بشار الأسد، بساعات قليلة.

وأفرجت فصائل المعارضة عن عدد كبير من السجناء منذ السيطرة على السجن، لكن يُعتقد أن هناك الكثير من المعتقلين الموجودين في أقبية سرية شديدة الحماية يصعب الوصول إليها.