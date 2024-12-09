الكرملين: نخطط لبحث مستقبل القواعد الروسية مع السلطات الجديدة في سوريا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية اليوم بأنه يخطط للبحث في مستقبل وجود القواعد الروسية في سوريا مع السلطات الجديدة في سوريا، بعد استقرار الأوضاع.

وأكد بيسكوف أنه لا توجد خطط لعقد لقاء مع الرئيس بشار الأسد، في الجدول الرسمي للقاءات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث كان الرئيس بوتين هو من اتخذ شخصيا قرار منح بشار الأسد اللجوء في روسيا- حسب موقع الجزيرة نت.

وأكد المتحدث باسم الكرملين أيضا أنه على اتصال دائم مع أنقرة واللاعبين الإقليميين الآخرين بشأن الأوضاع في سوريا، قائلا: "روسيا تبذل كل ما هو ممكن وكل ما هو ضروري للبقاء على اتصال مع الذين يمكن أن يتكفلوا بالحفاظ على أمن القاعدتين الروسيتين في هذا البلد".