 الاحتلال يعتدي على 3 أسرى لحظة الإفراج عنهم شمال غرب القدس
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 7:06 م القاهرة
الاحتلال يعتدي على 3 أسرى لحظة الإفراج عنهم شمال غرب القدس

وكالات
نشر في: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 6:48 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 6:48 م

أصيب 3 أسرى فلسطينيين، مساء الثلاثاء، إثر اعتداء جيش الاحتلال عليهم بالضرب المبرح، عقب الإفراج عنهم من حاجز الجيب العسكري شمال غرب القدس المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأنَّ طواقمه تعاملت مع ٣ أسرى، عقب اعتداء الاحتلال عليهم بالضرب المبرح، بحسب وكالة سند.

ووقع الاعتداء لحظة الإفراج عن الأسرى، على حاجز الجيب العسكري، ونقلوا لمستشفى رام الله لتلقي العلاج.

وسبق أن تعرض أسرى محررون لاعتداءات الاحتلال الوحشية، خلال عملية الإفراج عنهم، وبرز ذلك فيما واجهه الأسرى المحررون في صفقات التبادل الأخيرة، بين المقاومة والاحتلال.

