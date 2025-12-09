زيلينسكي: سنرسل لواشنطن نسخة معدلة لخطة ترامب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنّ كييف سترسل قريبًا للولايات المتحدة نسخة معدلة لخطة السلام الأمريكية المقترحة من الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

جاء ذلك عقب محادثات أجراها زيلينسكي في لندن مع قادة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة.

وكتب زيلينسكي عبر حسابه على "إكس"، أنه ناقش مع فريقه التفاوضي نتائج محادثات أُجريت أمس في لندن على مستوى مستشاري الأمن القومي للدول الأوروبية، وذلك في إطار مساع منسّقة جرى الاتفاق عليها على مستوى القادة.

وأضاف أن الجانبين الأوكراني والأوروبي أتما بلورة مكونات الخطوات المحتملة نحو إنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن كييف باتت جاهزة لعرض هذه المقترحات على الولايات المتحدة، بهدف تحويلها إلى خطوات قابلة للتنفيذ في أسرع وقت.

وشدد على أن أوكرانيا ملتزمة بتحقيق "سلام حقيقي"، وتبقى في تواصل مستمر مع الولايات المتحدة لدفع العملية التفاوضية.

لكنه أشار إلى أن التقدم الفعلي يعتمد على مدى استعداد روسيا لاتخاذ خطوات تنهي الحرب، بحسب قناة العربية.

Today, we already discussed with our negotiating team the results of yesterday’s work in London, which was conducted at the level of the National Security Advisors of our European partners. This was agreed upon yesterday at the leadersʼ level.



We are working very actively on… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2025

وكان الرئيس الأوكراني أوضح أن الخطة المنقحة تضمنت 20 نقطة. لكنه أشار إلى أنها لم تتضمن التنازل عن أراضٍ، لأن القيادة الأوكرانية غير مخولة بذلك (بحكم الدستور).

كما أوضح في فيديو بثه على حساباته بمواقع التواصل اليوم أن موقف الأمريكيين يميل من حيث المبدأ إلى إيجاد حل وسط.

وشدد على أن أي "اتفاق سلام يجب أن يحترم سيادة أوكرانيا ويضمن أمنها على المدى الطويل".