زيلينسكي يلتقي ميلوني مع سعي أوكرانيا للحصول على الدعم وسط ضغوط أمريكية

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، محادثات في روما مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني اليوم الثلاثاء، بينما يواصل حشد الدعم لبلاده وسط ضغوط متزايدة من واشنطن لإنهاء الحرب الروسي.

وكتب زيلينسكي، لاحقا على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "أجرينا نقاشا ممتازا وجوهريا للغاية حول جميع جوانب الوضع الدبلوماسي".

وتابع: "نحن نقدر دور إيطاليا النشط في طرح أفكار عملية وتحديد خطوات لتقريب السلام.. نحن نعتمد بشكل كبير على استمرار دعم إيطاليا – فهذا يهم أوكرانيا".

وأعرب زيلينسكي، عن امتنانه الخاص للدعم المقدم في قطاع الطاقة والمعدات المتاحة.

وتابع زيلينسكي: "هذا بالضبط ما سيدعم العائلات الأوكرانية، وشعبنا، والأطفال، والحياة اليومية في مدننا ومجتمعاتنا، التي تواصل تحمل الهجمات الروسية المستمرة".

وعلى خلفية الضغط المتزايد من البيت الأبيض لقبول خطة سلام أمريكية، يرى الكثيرون في أوروبا أنها تفضل موسكو، سافر زيلينسكي إلى لندن وبروكسل وروما للحصول على الدعم من الحلفاء الأوروبيين.

وكانت واشنطن، قد قدمت لكييف خطة في نهاية نوفمبر لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا المستمرة منذ عام 2022.وتتضمن الخطة من بين أشياء اخرى التنازل عن أراض لروسيا،وهو ما يرفضه الرئيس زيلينسكي.

وقبل الاجتماع، اتهمت ميلوني، موسكو بـ"سلسلة جديدة من الهجمات العشوائية من قبل روسيا ضد الأهداف المدنية الأوكرانية".

وقال مكتب ميلوني، إنها أكدت أيضا دعمها للمفاوضات الجارية ومشاركة الولايات المتحدة.