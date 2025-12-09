• من 7 طوابق بالعاصمة جاكرتا، والحصيلة مرشحة للارتفاع وفق مصادر بالشرطة
لقي 17 شخصا مصرعهم في حصيلة أولية، الثلاثاء، جراء حريق اندلع داخل مبنى سكني مكون من 7 طوابق بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وأفادت مصادر في الشرطة الإندونيسية بأن الفرق المختصة تواصل إخماد الحريق، فيما لا تزال الجهود مستمرة للعثور على مزيد من الضحايا المحتملين داخل المبنى.
وأضافت المصادر، في تصريحات صحفية، أن المعطيات الأولية تشير إلى ارتفاع محتمل في عدد الضحايا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.
ولم تتضح على الفور تفاصيل إضافية عن الحريق وأسبابه.