الإمارات تحظر السفر إلى مالي وتدعو رعاياها المتواجدين فيها للعودة

أبوظبي - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 10:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 10:55 م

حظرت وزارة الخارجية الإماراتية، سفر مواطني الإمارات إلى مالي، ودعت رعاياها المتواجدين هناك إلى المغادرة والعودة إلى الدولة في أقرب وقت، نظراً للأحداث الراهنة.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الثلاثاء، على أهمية الالتزام بالتعليمات والتنبيهات الصادرة عنها، وأخذ أعلى درجات الحيطة والحذر.

يشار إلى أن «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» الموالية لتنظيم «القاعدة» تواصل شن هجمات في مالي، واستهدف أحدث هجوم لها في الشهر الماضي، موقعا عسكريا أسفر عن مقتل 48 جنديا.

كما تحاصر الجماعة منذ شهر سبتمبر العاصمة المالية باماكو ضمن استراتيجية لخنق اقتصاد البلاد، من خلال منع قوافل الوقود من الوصول إليها.

