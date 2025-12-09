تراجع أسعار البنزين في أمريكا إلى أقل مستوياتها منذ 56 شهرا

أعلن البيت الأبيض، أن متوسط ​​سعر البنزين العادي على مستوى الولايات المتحدة تراجع إلى أدنى مستوى له منذ 1681 يومًا.

ووفقًا لموقع جاز بادي، انخفض متوسط ​​أسعار البنزين إلى أقل من 3 دولارات للجالون في 37 ولاية، وإلى أقل من 2.75 دولار للجالون في 22 ولاية، وإلى أقل من 2.50 دولار للجالون في خمس ولايات.

كما يبلغ سعر البنزين أقل من دولارين للجالون في بعض المحطات في أربع ولايات على الأقل، بينما تصل الأسعار إلى 1.69 دولار للجالون في ولاية كولورادو.

وأشار البيت الأبيض، إلى أن الأمريكيين، خلال فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية، في طريقهم إلى إنفاق أقل قدر من دخلهم المتاح على البنزين خلال العقدين الماضيين.

وأضاف أن هذا جزء من اتجاه ناشئ للأخبار الاقتصادية القوية، مدعوما بالبيانات.

ففي الأسبوع الماضي فقط، شهد الأمريكيون انخفاضا في المتوسط الوطني للإيجارات للشهر الرابع على التوالي، وتراجعا حادا في عدد طلبات إعانة البطالة إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، ووصول أسعار فائدة التمويل العقاري إلى أدنى مستوى لها في عام، وارتفاعا ملحوظًا في ثقة المستهلكين.

وقال البيت الأبيض: "هذه كلها أخبار سارة للمستهلكين الأمريكيين، وهناك المزيد من التقدم في الطريق.. بعد أربع سنوات من الإنفاق المتهور لبايدن، وفتح الحدود، وسياسات مناهضة الطاقة التي دفعت التضخم إلى مستويات قياسية وسحقت الأسر العاملة، يسير الزخم الآن في الاتجاه الصحيح بلا شك، ولن تتردد إدارة ترامب في بذل أي جهد لضمان شعور جميع الأمريكيين بالراحة".