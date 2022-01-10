ضبط المتهمين بإصابة مواطن خلال محاولة سرقة سيارته بالإكراه في قنا

كشف قطاع الأمن العام بالاشترك مع أمن قنا، ملابسات إصابة مواطن بطلق ناري حال محاولة سرقة سيارته بالإكراه، وضبط مرتكبي الواقعة.

وتلقى مركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا، بلاغا من أحد المستشفيات باستقبالها (سائق - مقيم بدائرة المركز) مُصاب بعيار ناري بالجسم، وما قرره أنه حال سيره بسيارته النصف نقل عائدا من إحدى القرى بدائرة المركز تجاه محل إقامته فوجئ بمجهولين قام أحدهما بإطلاق عيار ناري تجاهه من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته المشار إليها في محاولة منهما لاستيقافه، إلا أنه تمكن من الهرب بسيارته.

وتشكل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، وبالاشتراك مع مديرية أمن قنا، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان، مقيمان بدائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبط أحدهما حال قيادته لإحدى السيارات -مُبلغ بسرقتها- وبحوزته (بندقية آلية، وطلقات من ذات العيار، وكمية من مخدر الشابو)، كما أمكن ضبط الآخر وبحوزته (دراجة نارية بدون لوحات معدنية).

وبمواجهة المتهين اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد سرقة سيارة المجني عليه وأن السلاح المضبوط هو السلاح المُستخدم في ارتكاب الواقعة المشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.