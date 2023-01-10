إسرائيل تدين اقتحام أنصار بولسونارو للعاصمة البرازيلية

أدانت إسرائيل، اليوم الاثنين، اقتحام العاصمة البرازيلية من قبل أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو، حسبما ذكرت السفارة الإسرائيلية في البرازيل في بيان لها مساء اليوم الاثنين.

وقالت السفارة في البيان إن "البرازيل واحدة من أكبر الديمقراطيات في العالم، ونحن واثقون من قدرتها على حماية مؤسساتها الحيوية ونأمل في عودة السلام قريبا"، وفقا لصحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية.

و أخلت الشرطة البرازيلية مخيما احتجاجيا أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في برازيليا، في وقت سابق من اليوم الاثنين، واعتقلت حوالي 1200 شخص بشكل مؤقت، بعد يوم واحد من اقتحام مؤيدين متطرفين للرئيس اليميني المتطرف السابق جاير بولسونارو مبان حكومية رئيسية في البلاد.

ويرفض الآلاف من مثيري الشغب الذين هاجموا الكونجرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي، أمس الأحد، الاعتراف بهزيمة بولسونارو أمام اليساري لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي أدى اليمين رئيسا للبلاد قبل أسبوع.

ولم يصدر بولسونارو، المقيم حاليا في فلوريدا، بيانا يقر فيه صراحة بخسارته.