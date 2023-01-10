 النائب أكمل نجاتي: الحكومة فشلت في التسويق لحوافز الاقتصاد غير الرسمي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النائب أكمل نجاتي: الحكومة فشلت في التسويق لحوافز الاقتصاد غير الرسمي

النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ<br/>
النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ
صفاء عصام الدين وأحمد عويس
نشر في: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 1:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 1:07 م

قال أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن الحكومة فشلت في التسويق للمنح والحوافز التي تقدمها للاقتصاد غير الرسمي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من عضو مجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة، بشأن "الشباب وسوق العمل غير الرسمي: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".

وأشار نجاتي إلى وجود حوافز ضريبية صدرت عن المجلس استجاب لاقتراحات برغبة تتعلق برد جزء من الضرائب، قائلا: "لكن المواطن لا يعلم شيء الحكومة تفشل في التسويق السياسي".


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