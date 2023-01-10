محافظ أسوان: عملنا مستمر حتى نسلم التعويضات لكل أهالي النوبة

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن المحافظة مستمرة في عملها حتى تسلم التعويضات لكل أهالي النوبة، الذين تضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعد وأوفى ونفذ»، كما أوضح التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تحت عنوان «تعويضات النوبة.. وفاء بالوعد واستكمال لمسيرة التنمية».



وأشار إلى أن الرئيس السيسي، أعلن في نهاية مؤتمر الشباب المنعقد شهر يناير لعام 2017 في أسوان، بتعويض أهالي نوبة المتضررين، منوهًا أن الملف مرّ عليه ما يزيد عن 120 عامًا.



وذكر محافظ أسوان، أن الملف يحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس السيسي، موضحًا أن التعويض يتم وفقًا لقواعد وآليات، طبقت تحت إشراف أعضاء مجلس النواب من النوبة، والمجتمع المدني.



وأكد أن اللجنة المشكّلة لمتابعة الملف، بذلت مجهودًا كبيرًا من أجل تيسير الإجراءات على أهالي النوبة، قائلًا إن عدد المتقدمين للحصول على التعويضات 7136 شخصًا.



وتوجه بالشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اهتمامه بالملف، ومتابعته الشخصية له، معربًا عن تقديره لدور وزارة العدل وشؤون المجالس النيابية، في حل المشكلات أولًا بأول.



واستطرد: «كل مواطني أسوان يشعرون بما يحدث معهم، والرئيس أدرج مركز نصر النوبة في المرحلة الأولى من حياة كريمة؛ لأنه يرى أوضاعهم، زار أسوان وتعامل مع النوبيين، وشعر أنهم مصريون من الطراز الفريد، ويتسمون بمواصفات خاصة جدًا».



وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الدولة لم تدخر جهدًا من أجل تعويض مواطنيها الذين تضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي؛ وهو ما ظهر جليًا في وفاء القيادة السياسية بوعدها بالحل الجذري لهذه التعويضات.



جاء ذلك في الفيديو الذي نشره المركز الإعلامي تحت عنوان «تعويضات النوبة.. وفاء بالوعد واستكمال لمسيرة التنمية» لاستعراض جهود الدولة في تعويض أهالي النوبة من المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.



وأوضح أن الجهود بين الوزارات والجهات المعنية تكاتفت للإسراع في إنهاء هذا الملف، مع مراعاة الأبعاد كافة، وانتهجت اللجنة الوطنية المعنية بوضع القواعد والآليات التنفيذية، لصرف التعويضات لمن لم يتم تعويضهم في الفترات السابقة لإنشاء السد العالي وما تلاها.