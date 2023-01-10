 رئيس المكسيك يطالب بايدن بإنهاء ازدراء واشنطن لدول أمريكا اللاتينية - بوابة الشروق
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رئيس المكسيك يطالب بايدن بإنهاء ازدراء واشنطن لدول أمريكا اللاتينية

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 8:39 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 8:39 ص

طالب الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، نظيره الأمريكي جو بايدن بأن تتخلى الولايات المتحدة عن "ازدراء" دول أمريكا اللاتينية، وذلك خلال مستهل قمة ثنائية عقدت في المكسيك.
وقال أوبرادور ـ حسبما أفادت قناة (فرانس 24) الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ ـ "لقد حان الوقت لإنهاء هذا الازدراء لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والذي يتعارض وسياسة حسن الجوار التي أطلقها عملاق الحرية الرئيس الأمريكي الأسبق فرانكلين ديلانو روزفلت".
وأضاف أن الرئيس الأمريكي بإمكانه تحسين العلاقات بشكل كبير بين كل دول القارة الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكي وصل - أمس - إلى العاصمة المكسيكية للمشاركة في قمة "الأصدقاء الثلاثة" التي سينضم إليها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.


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