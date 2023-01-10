الكرملين: واشنطن والناتو «طرف غير مباشر» في الصراع القائم بأوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" والولايات المتحدة أصبحا بحكم الأمر الواقع "طرفا غير مباشر" في الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: " لقد أصبح الناتو والولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع طرفًا غير مباشر في الصراع من خلال إغراق أوكرانيا بالأسلحة والتقنيات والمعلومات الاستخباراتية؛ لذلك فإن مشاركتهما في الصراع واضحة".

كما نفى المتحدث المزاعم القائلة إن تصريحات السلطات الروسية حول مشاركة الناتو في الأزمة القائمة في أوكرانيا قد تشجع الحلف على زيادة دعمه للنظام في كييف.

وعلق على تصريح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، الذي أكد فيه أن التطورات الأوكرانية تشير إلى مواجهة عسكرية بين الناتو وروسيا وليس مواجهة بين موسكو وكييف، بقوله:"لقد وصف باتروشيف الوضع فعليًا".

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.