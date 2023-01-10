يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية في الصباح الباكرعلى السواحل الشمالية قد تكون كثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة مساء على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمرتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 19 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 19 11

وادي النطرون 19 11

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 11

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 20 12

طنطا 19 11

دمياط 20 13

بورسعيد 19 13

الإسماعيلية 20 11

السويس 19 11

العريش 19 10

رفح 18 11

رأس سدر 20 11

نخل 17 5

كاترين 15 3

الطور 21 11

طابا 20 12

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 19 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 19 11

السلوم 20 10

سيوة 19 09

رأس غارب 22 13

الغردقة 23 13

سفاجا 22 14

مرسى علم 23 15

شلاتين 25 15

حلايب 22 15

أبو رماد 24 16

رأس حدربة 23 15

الفيوم 19 9

بني سويف 19 9

المنيا 20 8

أسيوط 20 8

سوهاج 21 9

قنا 22 9

الأقصر 22 8

أسوان 23 9

الوادي الجديد 22 7

أبوسمبل 22 9

