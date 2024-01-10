قال الفنان الشاب أحمد داش، إنه يحلم بالوصول إلى قطاعات كبيرة من الجمهور عبر السينما بتقديم فيلم مثل «الكيت كات»، مبديا إعجابه الشديد بأفلام «معالي الوزير- الإرهاب والكباب» للسيناريست الراحل وحيد حامد.
وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء، إلى محاولته قدر الإمكان تجنب الاستماع إلى الإشادات المبالغة أو الانتقادات اللاذعة وذلك بالتركيز فقط على أداء دوره والانغلاق على ذاته بمنزله.
وأضاف أنه لا يسعى على الإطلاق إلى المال أو الشهرة، قائلا: «عمري ما كان نفسي الفلوس، لو كان ده حلمي كانت الكورة أسهل لي في الشهرة».
وأوضح أنه يجد في الفن وسيلة تعبر عن رغباته ومشاعره، وأداة تمكنه من تجسيد الواقع المعيش لحياة المصريين بمختلف طبقات وفئات الشعب باعتباره أحد هؤلاء، معقبا: «متعتي أني أعبر عن نفسي وبلدي لأني بني آدم مصري».
وكشف عن إعجابه الشديد خلال السنوات الأخيرة بأعمال الفنانين «محمد شاهين- باسم سمرة- محمد ممدوح».