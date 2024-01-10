قال الفنان الشاب أحمد داش، إنه يحلم بالوصول إلى قطاعات كبيرة من الجمهور عبر السينما بتقديم فيلم مثل «الكيت ‏كات»، مبديا إعجابه الشديد بأفلام «معالي الوزير- الإرهاب والكباب» للسيناريست الراحل وحيد حامد. ‏

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «‏ON E‏» ‏مساء الثلاثاء، إلى محاولته قدر الإمكان تجنب الاستماع إلى الإشادات المبالغة أو الانتقادات اللاذعة وذلك بالتركيز ‏فقط على أداء دوره والانغلاق على ذاته بمنزله. ‏

وأضاف أنه لا يسعى على الإطلاق إلى المال أو الشهرة، قائلا: «عمري ما كان نفسي الفلوس، لو كان ده حلمي ‏كانت الكورة أسهل لي في الشهرة». ‏

وأوضح أنه يجد في الفن وسيلة تعبر عن رغباته ومشاعره، وأداة تمكنه من تجسيد الواقع المعيش لحياة المصريين ‏بمختلف طبقات وفئات الشعب باعتباره أحد هؤلاء، معقبا: «متعتي أني أعبر عن نفسي وبلدي لأني بني آدم مصري». ‏

وكشف عن إعجابه الشديد خلال السنوات الأخيرة بأعمال الفنانين «محمد شاهين- باسم سمرة- محمد ممدوح».‏