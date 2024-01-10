حماس: أسرى الاحتلال لن يعودوا أحياء ما لم يستجب نتنياهو لشروط المقاومة

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن أبناء الشعب الفلسطيني يواجهون خطر الموت كل يوم، ذاكرًا أن «الوضع كارثي في قطاع غزة وينذر بارتفاع عدد الشهداء والمرضى والنازحين».



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن «من لم يمت بالقصف والحرق والقنص مات بالجوع والعطش والمرض»، مشيرًا إلى «استخدام أسلحة صهيونية أمريكية ضد الشعب الفلسطيني».



وأردف: «الاحتلال لم يحقق أيًا من أهدافه العدوانية بعد مرور 96 يومًا»، قائلًا إنه «يحاول عبر تصعيد الجرائم الوحشية ضد الأطفال والنساء، إحراز صورة نصر مزعوم مع انسحاباته من قطاع غزة، لا سيما من منطقة الشمال».



وأكمل: «الاحتلال لن يحرز تلك الصورة بفضل الله وصمود شعبنا وبسالة المقاومة، حتى غادر مناطق الشمال ومدينة غزة».



وأوضح أن «تسويق الاحتلال النازي بالانتقال للمرحلة الثالثة للحرب، يأتي في سياق دعاية سوداء كاذبة ومكشوفة لدى الشعب والمقاومة»، واصفًا إياها بأنها «محاولة يائسة لتمريرها كإنجاز على حساب شعب فلسطين في ظل استمرار المجازر».



وأكد أن «أسرى الاحتلال لن يعودوا أحياء إلى عائلاتهم ما لم يستجب نتنياهو وأركان عدوانه لشروط المقاومة، وأولها الوقف الشامل والكامل للعدوان على قطاع غزة».