غفران تبدأ تصوير مسلسل المحارب مع حسن الرداد

بدأت الفنانة غفران تصوير مشاهدها في مسلسل «المحارب» من بطولة حسن الرداد، وإخراج شيرين عادل، ومن المقرر طرح العمل خلال شهر رمضان المقبل، وتؤدي غفران شخصة شقيقة حسن الرداد، وتدعى «منال» ويواجهان العديد من المشكلات سويا خلال أحداث المسلسل.

مسلسل «محارب» من بطولة حسن الرداد، وأحمد زاهر، وناهد السباعي، وماجد المصري، ونرمين الفقي، وتامر عبد المنعم، ومحمود ياسين جونيور، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

تدور أحداث مسلسل «محارب» حول الشخصية التي يجسدها الفنان حسن الرداد ضمن الأحداث شخصية سائق ميكروباص تمر حياته بالعديد من الأزمات، وأحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي شعبي.

وكانت غفران طرحت، أحدث أغانيها الجديدة التي تحمل اسم «مستفز» على يوتيوب، وكانت أخر أعمالها الفنية مسلسل سوق الكانتو في رمضان الماضي.