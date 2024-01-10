سياسي إسرائيلي يميني يعلن تمسكه بدعوته احرقوا غزة الآن

تمسك نسيم فاتورى، وهو عضو يميني في الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، بدعوته إلى حرق غزة في منشور كان قد نشره على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، تم حذفه بعد ذلك، مما أثار غضبا في إسرائيل والخارج، قبل يوم واحد من موعد جلسة استماع في محكمة العدل الدولية بشأن ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

ومنذ شهر ونصف تقريبا كتب فاتوري: "احرقوا غزة الآن ولا أقل من ذلك".

وفي مقابلة مع محطة هاكول باراما الإذاعية، قال فاتوري، إنه غير نادم على هذا المنشور على الرغم من أن عدد الفلسطينيين الذين قُتلوا منذ بداية الحرب يصل الآن إلى 23210 أشخاص، وفقا للسلطات الصحية في قطاع غزة.

وقال: "قلت: احرقوا غزة." وعلق قائلا: "أحرقها، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن تدخل وتمزقها".

وتخوض إسرائيل حربا مع حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة وأمرت بشن هجمات داخل الدولة اليهودية في 7 أكتوبر أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص.

وقال فاتوري: "لقد جاؤوا وأحرقونا وأحرقوا أطفالنا"، وأضاف أنه لا يرى أن هناك أيضا أي مدنيين باقين في مناطق القتال في قطاع غزة المحاصر. وتعتقد وكالات الإغاثة أن هناك 100 ألف شخص هناك، لكن فاتوري يعتقد أنه لا يوجد بينهم أي أبرياء، على حد قوله.