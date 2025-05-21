 ترامب: لا أتوقع نتيجة لقضية جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية ضد إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: لا أتوقع نتيجة لقضية جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية ضد إسرائيل

وكالات
نشر في: الأربعاء 21 مايو 2025 - 8:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 مايو 2025 - 8:20 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء إنه لا يتوقع أي نتيجة من قضية جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.

وكان ترامب يتحدث إلى جانب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا في البيت الأبيض، وفقاً لوكالة رويترز.

كما اتهم ترامب خلال لقائه رامافوسا بالبيت الأبيض، اليوم الأربعاء ، جنوب أفريقيا بالفشل فى مخاطبة قتل المزارعين البيض.

ووصل رئيس جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية، في محاولة لإعادة إحياء العلاقات الثنائية المتوترة بين البلدين.

وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات بين بريتوريا وواشنطن تراجعًا كبيرًا، وسط تصعيد في الخطاب والسياسات من جانب إدارة ترامب تجاه جنوب أفريقيا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير الماضي.

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