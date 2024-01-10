انهيار عقار مكون من 4 طوابق وتصدع اثنين آخرين بالمنصورة إثر إزالة عقار

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تسببت إزالة عقار في انهيار عقار آخر مكون من 4 طوابق وشروخ بعقارين آخرين، بمنطقة عزبة الشال في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بانهيار عقار بمنطقة حي شرق المنصورة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وفرض كردون أمني حول المنزل بقوة من قسم شرطة ثان المنصورة.

وتبين انهيار منزل بعد إخلاء السكان بعزبة الشال بنطاق حي شرق المنصورة ولا توجد إصابات.

وبالفحص تبين أن العقار ليس له قرار إزالة أو ترميم وأن سبب الانهيار نتيجة إزالة عقار مجاور بمدخل الدراسات؛ أدى إلى شروح طولية في منزلين آخرين ملك أحمد أيمن حمدي المتولي، وأحمد علي الطفاوي.

وبالاتصال والمتابعة مع رئاسة حي شرق، أفادت المعانية عن الطبيعة بوجود شروح طولية بالمنزلين، وبدأت أعمال ترميم المنزلين وإخلاء السكان وفصل جميع المرافق عن العقارين.

وتم استدعاء الإدارة الهندسية وعمل محضر بقسم ثاني المنصورة؛ لعرض العقارات على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.