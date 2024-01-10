وزير أردني سابق: قمة العقبة الثلاثية تُعقد في ظروف بالغة التعقيد

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قال وزير الدولة الأردني للشئون القانونية سابقا محمود الخرابشة محمود الخرابشة، إن القمة الثلاثية في العقبة التي تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، تنعقد في ظروف بالغة التعقيد.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأربعاء، أن جدول أعمال القمة سيكون مليئا بالملفات والموضوعات المتعلقة بغزة لبحث كل تطورات الوضع في القطاع في ظل العدوان الإسرائيلي.

وأشار لما يتعرض له الشعب الفلسطيني أيضا في الضفة الغربية من استفزاز واقتحامات واعتداءات من قبل المستوطنين.

ولفت إلى أن القمة تأتي بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة واجتماعه مع القيادات في الدول التي زارها.

ويتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، للمشاركة في القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفسطينية.

وتهدف القمة للتشاور بين زعماء الدول الثلاث حول التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، والعمل على دفع وتكثيف الجهود الرامية لوقف التصعيد.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فمن المقرر أن يستعرض الرئيس السيسي خلال القمة، الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

كما يعرض الرئيس السيسي، رؤية مصر لكيفية الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.