القسام تبث مشاهد جديدة من ضرباتها لجيش الاحتلال في معارك غزة

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، مشاهد جديدة للمعارك الدائرة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد، تدمير عدة دبابات إسرائيلية، وضرب مقار تابعة للقوات الإسرائيلية في غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن اليوم الأربعاء، إصابة 17 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية في معارك قطاع غزة.

ووفقا لمعطيات الجيش المنشورة على موقعه الإلكتروني، ارتفع عدد الضباط والجنود الجرحى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي إلى 2482، بينهم 1076 أصيبوا بالمعارك البرية التي اندلعت في 27 من الشهر نفسه، بحسب وكالة الأناضول.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن 383 ضابطا وجنديا أصيبوا بجروح خطيرة و655 بجروح متوسطة و1444 بجروح طفيفة.

وأمس الثلاثاء، ذكرت كتائب القسام، أن عناصرها تمكنوا من قنص أربعة جنود إسرائيليين.

وأعلنت القسام في بيان، أن القنص تم ببندقية الغول التابعة لها شرق مخيم البريج وسط غزة.

وأكّدت تدمير دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 واشتعال النيران فيها جنوب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.