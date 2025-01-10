حمد إبراهيم يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة البنك الأهلي في الدوري

أعلن حمد إبراهيم، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، قائمة الدراويش التي ستخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها غدا، السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

شهدت القائمة غياب محمد عمار، مدافع الفريق بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة.

يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ14 ولديه 7 نقاط، بينما يتواجد البنك الأهلي في المركز الـ10 ولديه 8 نقاط.

وضمت القائمة كلا من:

«أحمد عادل عبد المنعم، كمال السيد في حراسة المرمى، عماد حمدي، محمد نصر، محمد بيومي، هشام محمد، عبد الكريم مصطفى، عبد الرحمن الدح، حاتم سكر، خالد النبريصي، علي الملواني، محمد حسن، محمد عبد السميع، نادر فرج، محمد خطاري، عبدالله محمد، مروان حمدي، عبدالله السعيد، حسن صابر، إبراهيم عبد العال، عمر القط وإريك تراوري».