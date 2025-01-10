شركات سياحة تطرح برامح عمرة إجازة نصف العام بالتقسيط

ارتفاع الإقبال على البرامج الاقتصادية والأسعار تبدأ من 40 ألف جنيه

طرحت العديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة برامج عمرة "الإسراء والمعراج" المتزامنة مع إجازة نصف العام الدراسي بالتقسيط لتشجيع المواطنين على أداء مناسك العمرة.

وطرحت الشركات برامج اقتصادية تبدأ بـ40 ألف جنيه لرحلات العمرة خلال الثلث الأخير من الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل، فيما كثفت شركات السياحة الدعاية والترويج لبرامج عمرة شهور الذروة في رجب وشعبان ورمضان لعام 1446 هجريا، وقررت غالبية الشركات تنظيم برامج العمرة الاقتصادية التي يزداد عليها الإقبال نظرا لارتفاعات أسعار باقي البرامج.

وكشفت مؤشرات حجوزات رحلات العمرة خلال شهري يناير الجاري وفبراير المقبل عن زيادة الإقبال على حجز رحلات عمرة الإسراء والمعراج التي تتزامن هذا العام مع إجازات نصف العام الدراسي.

وقال الدكتور أحمد الديري عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هناك زيادة في حجوزات رحلات العمرة خلال شهرى يناير الجاري وفبراير المقبل، مبررا زيادة إقبال المواطنين على حجز رحلات عمرة الإسراء والمعراج لأنها تتزامن هذا العام مع إجازات نصف العام الدراسي.

وتابع أن العديد من شركات السياحة طرحت برامج لرحلات العمرة بالتقسيط خلال هذه الفترة لتشجيع المواطنين على أداء مناسك العمرة والاستفادة من هذه العروض خلال المناسبات الروحانية خاصة "الإسراء والمعراج "التي يحرص فيها المواطنين على أداء العمرة والتواجد في الأماكن المقدسة.

وأضاف أن شركات السياحة طرحت برامج اقتصادية تبدأ بـ40 ألف جنيه لرحلات العمرة خلال الثلث الأخير من الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل، لافتا إلى أن غالبية الشركات نظمت برامج العمرة الاقتصادية التي تبلغ مدتها نحو أسبوعين.

وأشار الديري إلى أن أعداد المعتمرين المصريين منذ بدء موسم العمرة الحالي في سبتمبر الماضي وحتي الآن تجاوزت الـ430 ألف معتمر، موضحا أن مؤشرات الحجوزات المستقبلية لرحلات العمرة خلال شهري شعبان ورمضان جيدة، متوقعا أن تتجاوز أعداد المعتمرين بنهاية الموسم حاجز الـ700 ألف معتمر.

وقال وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة، إن موسم ذروة العمرة الذي يبدأ في شهر رجب الحالي وينتهي في شهر رمضان المبارك يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على أداء مناسك العمرة، موضحا أن إقبال المواطنين على السفر لأداء العمرة خلال النصف الثاني من شهر رجب يكون أكبر من نظيره خلال النصف الأول من ذات الشهر.

وتابع أنه بداية من النصف الثاني من الشهر الجاري سترتفع نسب سفر المصريين المتوجهين للعمرة بسبب بدء إجازات العام الدراسي ورغبة بعض الأسر في السفر لأداء المناسك خلال هذه الفترة.

ويواصل قطاع السياحة الرسمى المتمثل في الادارة المركزية للرقابة على شركات السياحة بوزارة السياحة والأثاربرئاسة سامية سامي رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة والخاص المتمثل في غرفة شركات السياحة حالة الاستنفار للإشراف والرقابة على رحلات عمرة موسم الذروة التي تشمل شهور "رجب وشعبان ورمضان".

وطالبت وزارة السياحة والآثار شركات السياحة المنظمة للعمرة بضرورة الالتزام التام بالضوابط المنظمة للعمرة 1446 هجرية حتى لا تتعرض لأية عقوبات والتأكيد على المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة من خلال شركات السياحة بضرورة التمسك بجميع حقوقهم وفقا للعقد المبرم بين الطرفين.