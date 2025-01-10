- الرئيس السيسي: أصبح لدينا شركات مصرية كثيرة تعمل في مجالات متعددة

- الجهود المصرية لوقف الحرب في غزة بدأت منذ السابع من أكتوبر 2023

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن صندوق النقد الدولي أشاد بمسار الإصلاح الاقتصادي المصري، موضحًا أن تلك الإصلاحات ساهمت في تعزيز قدرات الدولة وزيادة عدد الشركات المصرية العاملة في مجالات متعددة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني وسوق العمل.

وأوضح الرئيس السيسي خلال كلمته، أن الدولة نجحت خلال السنوات العشر الأخيرة في مضاعفة عدد الجامعات، بما يلبي احتياجات النمو السكاني ويواكب التطورات العالمية في مختلف المجالات التعليمية، مؤكداً أهمية الاستثمار في التعليم باعتباره أحد ركائز التنمية الشاملة.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الجهود المصرية لوقف الحرب في غزة بدأت منذ السابع من أكتوبر 2023، موضحًا أن مصر تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع المجتمع الدولي من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ودعم تحقيق الاستقرار في المنطقة وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة.