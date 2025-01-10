وضع خافيير ماسكيرانو، المدير الفني لإنتر ميامي، حدا للشائعات، ونفى تخطيط ناديه للتعاقد مع البرازيلي نيمار، نجم الهلال السعودي.

وقال ماسكيرانو في مؤتمر صحفي ردا على شائعات ضم نيمار "لا يمكننا التحدث عنه، لأننا ليس لدينا شيء".

وأوضح أن هناك عدة أسباب تمنع الصفقة، من ضمنها حدود الرواتب التي يضعها الدوري الأمريكي، ما يجعل ضم نيمار إلى الفريق "مستحيلا".

وأشار المدرب إلى أن أهم شيء في مطلع 2025 هو تعزيز الفريق بعد الصفقات التي أبرمت وشهدت بيع عدد من اللاعبين الموسم الماضي.

وتعهد بأن النادي سيعلن التفاصيل بخصوص كل هذا، خلال الأسابيع المقبلة.

وعن عودته مرة ثانية للالتقاء برفقائه السابقين ميسي ولويس سواريز وجوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، الذين زاملوه في برشلونة، قال إن الأوضاع طبيعية، مع أن دوره في الوقت الحالي تغير، وصار مدربا وليس زميلا.

وصرح "عشنا أشياء كثيرة استثنائية مع بعضنا لفترة طويلة، وهذا شيء لن يتغير".

وسيدشن إنتر ميامي فترة الإعداد بودية مع كلوب أمريكا، بطل الدوري المكسيكي، في 18 من الشهر الجاري.

ويلعب إنتر ميامي مع الأهلي في المجموعة الأولى من كأس العالم للأندية، بنظامها الموسع، في يونيو المقبل، حيث يلتقي الفريقان في مباراة الافتتاح يوم 14 يونيو.