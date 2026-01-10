انطلقت امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2025- 2026، بتعليم جنوب سيناء للمواد الأساسية، اليوم السبت، بجميع المراحل التعليمية، وسط إجراءات مشددة من حيث تفعيل الأمن، ومنع دخول أولياء الأمور المدرسة.

وقال عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لمتابعة الامتحانات، والتعامل الفوري مع أية معوقات، مشيدًا بجهود القيادات التعليمية، ودورهم الهام تجهيز اللجان.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم، أنه جرى التأكيد على ضرورة الالتزام بكل القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، ومنع دخول المدرسة أو لجنة الامتحان بالهاتف المحمول، حتى لو كان مغلقًا، وحضور الطلاب بالزى المدرسي، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء ويسر، والعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد أن كل لجنة توجد بها زائرة صحية، إضافة إلى تواجد المعلمين الملاحظين داخل اللجان قبل بداية الامتحان بوقت كاف، والتأكيد على الجميع بالالتزام بأعمال المراقبة والتصحيح وفقًا للتعليمات المقررة، والتعامل بحزم مع حالات الغش أو الاخلال بأمن اللجنة، خاصة أن تعليم جنوب سيناء حريص على تحقق النزاهة والعدالة بين الطلاب.

ويؤدى طلاب النقل للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية اليوم، الامتحانات في مادة اللغة العربية، بينما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات في مادة العلوم المتكاملة خلال الفترة الصباحية، بينما يؤدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحانات في مادة اللغة العربية خلال الفترة المسائية.