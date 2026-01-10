وزير الثقافة: متحف فاروق حسني بؤرة معرفية مهمة ستخدم قطاعا واسعا من مجالات الفنون التشكيلية والبصرية

افتتحت مؤسسة فاروق حسني الثقافية متحف فاروق حسني بالزمالك وسط حضور غفير من السياسيين والوزراء والكتاب والمشاهير.

وكان على رأس الحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، الذي حرص على إلقاء كلمة في الافتتاح والتي بدأها قائلاً: "عندما نذكر الأستاذ فاروق حسني، فإننا لا نتحدث عن مجرد اسم، بل عن قامة كبيرة في الحياة الثقافية. فقد أرسى لنا، بمحبة كبيرة ونهج ثقافي رفيع، أسسًا أثرت الثقافة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي".

وأضاف: "ويُعد هذا المتحف بؤرة ثقافية ومعرفية مهمة، ستخدم قطاعًا واسعًا من مجالات الفنون التشكيلية والبصرية. كما نحتفي من خلاله بعملية التشابك الخلّاق بين المجتمع المدني والمؤسسات الثقافية في البلاد، حيث يمثّل المتحف محور اهتمام أساسي لتكامل العمل الثقافي داخل المجتمع المدني".

يأتي افتتاح متحف فاروق حسني في إطار حرص المؤسسة على دعم الحركة الثقافية والفنية في مصر، وتخليد المسيرة الإبداعية والفنية لأحد أبرز رموز الفن التشكيلي المصري والعربي، والذي ترك بصمة واضحة في المشهد الثقافي المصري على مدار عقود طويلة، سواء من خلال أعماله الفنية أو أدواره الثقافية والإدارية.

ويضم المتحف مجموعة كبيرة من أهم مقتنيات الفنان فاروق حسني وأعماله الفنية التي أنجزها على مدار سنوات طويلة، وتعكس تطور تجربته الإبداعية ورؤيته الفنية التي تميّزت بالاتجاه إلى الفن التجريدي، والاعتماد على اللون والحركة والمساحة كعناصر أساسية في العمل الفني.