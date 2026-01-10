فاروق حسني: عانيت كثيرًا من الوسط الثقافي لكني كنت أحب هذه المعارك

عبر الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، عن معاناته من الوسط الثقافي خلال فترة توليه، قائلًا: «عانيت كثيرًا من الوسط الثقافي، لكني كنت أحب هذه المعارك، كانت تأتي إليّ طوال الوقت ولم أكن أنا من يذهب إليها وكان لا بد أن أنتصر».

وأشار خلال لقاء ببرنامج «نظرة» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إلى شعوره الدائم بقدرته على الانتصار فيها بسهولة كان يتحرك من منطلق «المنطق والرؤية».

وأضاف: «كنت أشعر أن أي انتصار أحققه سيأتي بسهولة، لأن الأمر في النهاية سيدخل في المنطق والرؤية والإحساس بالكيان المادي لكل هذه المسائل، حتى معارك مجلس الشعب، لم أخسر معركة واحدة، حتى معركة الحجاب».

ولفت إلى غيابه عن جلسات مجلس الشعب لمدة عام، بسبب «معركة الحجاب»، قائلا: «أنا رفضت المجلس وما روحتوش سنة، وعندما كلمني الدكتور فتحي سرور قلت له لأ مش هجيلك، انساني»، في إشارة إلى تصريحاته آنذاك التي اعتبرها البعض أنها كانت دعوة إلى عدم ارتداء الحجاب.

واعتبر أن مهمته الأساسية كانت «تحديث المجتمع» من خلال أعمال كانت «صادمة» في وقتها، مثل تأسيس المسرح التجريبي وصالون الشباب وسمبوزيوم النحت، متابعا: «أنشأت المسرح التجريبي، وكان له تأثير كبير جدًا، هوجمت بسببه، لكن أنا الرابح الآن.. عندما رأيت المسرح التجريبي في أوروبا، أدركت أن الخيال لا حدود له، والأمور لا تحسب بالمال؛ بل بالقيمة المطلقة التي يمنحها حرية الإبداع».

وأشار إلى تدخله في كل صغيرة وكبيرة لأن المشهد الثقافي وقتها كان «متكلسًا وحصل له صدأ»، موضحا أن نجاحه اعتمد على اختيار «قامات» لمساعدته في مهمته، قائلا: «حتى تصبح قامة، اختار القامات».