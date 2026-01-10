تعليم شمال سيناء: لا شكاوى في أول أيام امتحانات النقل

تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، اليوم السبت، انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف المراحل التعليمية على مستوى المحافظة، في يومها الأول؛ للاطمئنان على حسن سير اللجان وتوفير الأجواء الملائمة للطلاب.

وأكد وكيل الوزارة، أن الامتحانات تسير في هدوء وانتظام تام، دون رصد أي شكاوى أو معوقات، مشيرا إلى التزام المدارس بالتعليمات المنظمة للعمل داخل اللجان، بما يحقق الانضباط الكامل للعملية الامتحانية.

وأوضح أن نسب الحضور في أول أيام الامتحانات جاءت مطمئنة وتعكس استقرار العملية التعليمية، حيث سجلت في التعليم الابتدائي (مادة اللغة العربية) للصف الثالث 97.3% والصف الرابع 97.6% والصف الخامس 97.7%، والصف السادس 97.3%، ليصل إجمالي حضور المرحلة الابتدائية 96.48%.

وبلغ إجمالي حضور امتحانات المرحلة الإعدادية (مادة اللغة العربية والخط) 98.84%، بواقع 95.5% للصف الأول الإعدادي، و96.2% للصف الثاني الإعدادي.

وفي التعليم الثانوي العام الفترة الأولى (مادة اللغة العربية) بلغت نسبة حضور امتحانات الصف الأول الثانوي 97%، ونسبة حضور امتحانات التعليم الثانوي الفني (مواد ثقافية ومواد فنية) للثانوي الصناعي 94% والثانوي الزراعي 83% والثانوي التجاري 94% والثانوي الفندقي 100%.

شدد وكيل الوزارة على استمرار المتابعة اليومية لسير الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات، مؤكدا حرص المديرية على توفير مناخ امتحاني آمن ومستقر يضمن مصلحة الطلاب وانتظام العملية التعليمية.