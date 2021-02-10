خرجت مظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري في أنحاء ميانمار، اليوم الأربعاء، لليوم الخامس على التوالي، حيث وجد المتظاهرون طرقا مبتكرة بشكل متزايد لإظهار معارضتهم للديكتاتورية.

وفي يانجون، أكبر مدينة، ارتدت أكثر من 100 امرأة ملابس أميرات ديزني في ملابس السهرة الفخمة للمطالبة بالإفراج عن الزعيمة الفعلية للبلاد أون سان سو تشي.

ويقال إن سو تشي -75 عاما- تخضع للإقامة الجبرية، ولم تظهر علنا منذ الانقلاب.

وأفادت تقارير بأنه تم اتهامها بموجب قانون الاستيراد والتصدير في البلاد بسبب أجهزة الاتصال اللاسلكي الموجودة في منزلها.

وقالت إحدى النساء، بحسب موقع فرونتير ميانمار على الإنترنت: "نريد أن نظهر أن الشابات يشاركن أيضا في الاحتجاجات، اعتقدنا أن هذه الملابس ستكون الطريقة الأكثر وضوحا للقيام بذلك".

وفي تجمع حاشد آخر، أظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لاعبو كمال أجسام عراة الصدور يطالبون بإنهاء الدكتاتورية التي استولت على السلطة مؤخرا بعد اعتقال سو كي ومسؤولين حكوميين بارزين آخرين.

وفي مياوادي، نزل العاملون في مجال الرعاية الصحية يرتدون الزي الأخضر إلى الشوارع.

وانضمت الشرطة إلى الاحتجاجات في أماكن كثيرة، وفقا لمراقبين على تويتر، وتحدثت ضد المجلس العسكري، بما في ذلك في مدينة لويكاو شرقي ميانمار، وحمل البعض ملصقات تقول "نحن في صف الناس".

وتتزايد المخاوف من إجراءات صارمة أوسع نطاقا للشرطة بعد أن أطلق المسؤولون الذخيرة الحية والرصاص المطاطي على حشد أمس الثلاثاء واستخدموا خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لمواجهة المسيرات بعنف. واعتقل عشرات وجرح البعض.