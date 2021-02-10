الأعلى للقضاء ينعي المستشار مقبل شاكر: قدم كل غال وثمين لإعلاء كلمة الحق

نعى المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة أعضاء المجلس ونواب وقضاة محكمة النقض، ببالغ الحزن والأسى المستشار الجليل مقبل شاكر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس نادى قضاة مصر الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.وذكر بيان لمحكمة النقض أن شاكر شيخا من شيوخ القضاء المصرى الشامخ الذى طالما كان رمزا مشرفا للقضاء المصرى صاحب مسيرة مشرفة فى كل مراحل تاريخه القضائى قدم خلالها كل غال وثمين فى سبيل إعلاء كلمة الحق وتحقيق العدل والقسطاس بين أبناء مصرنا الغالية.وتوفي المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض ورئيس نادي القضاة الأسبق، صباح اليوم.وتولى شاكر رئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى في يونيو 2006، وقبلها تولى رئاسة نادي قضاة مصر.وفي فبراير 2010 شغل شاكر منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.