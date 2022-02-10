مصطفى الفقي: متحف «هيكل» بمكتبة الإسكندرية جزءًا من ذاكرة مصر

قال الكاتب والمفكر الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن متحف الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، يوثق كل أحاديثه والمناسبات، مشيرًا إلى أنه يحاكي كل ما يدور في منزله ويعد جزءًا منه.

واستكمل، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك مقتنيات أخرى سيتم إضافتها واستبدالها بالمقتنيات الموجود كل فترة، مضيفًا أنه كان يتمتع باتساع دائرة علاقاته ونديته في التعامل مع رؤساء الدول.

وأضاف، أن متحف الاستاذ محمد حسنين هيكل يعد جزءًا من ذاكرة مصر ومرجعًا للتاريخ، قائلًا: «لدينا وثائق عسكرية وسياسية كثيرة ونحاول الاتفاق مع الدولة وأسرة الاستاذ محمد حسنين هيكل على طريقة عرضها».

كانت افتتحت هدايت تيمور، أرملة الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل، متحف الراحل داخل أروقة مكتبة الإسكندرية، أمس الثلاثاء، في تأكيد منها على استمرار تاريخ الراحل أمام الجمهور العام، واستمرار عطائه وتاريخه، ولتصبح مكتبة للأجيال المقبلة حتى لا ينسى هيكل مهما مر الزمان، تحت عنوان: «محمد حسنين هيكل.. رحلة حياة».