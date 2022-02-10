 النيابة تستمع إلى أسرة فتاة سقطت من الطابق العاشر في السيدة زينب - بوابة الشروق
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النيابة تستمع إلى أسرة فتاة سقطت من الطابق العاشر في السيدة زينب

نهاد القادوم
نشر في: الخميس 10 فبراير 2022 - 5:27 م | آخر تحديث: الخميس 10 فبراير 2022 - 5:27 م

تستمع نيابة السيدة زينب الجزئية، إلى أقوال أسرة طفلة سقطت من الطابق العاشر عن الواقعة، وأمرت النيابة بدفن الجثمان، واستكمال تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهه جنائية من عدمه.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد عثرت على جثة طفلة عمرها 14 عاما بعد سقوطها من الطابق العاشر في ظروف غامضة بمنطقة السيدة زينب.

ترجع الواقعة إلى تلقي أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة فتاة في شارع التونسي بمنطقة السيدة زينب، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مصحوبة بسيارة اسعاف وعثروا على جثة ف ع، 14 سنة، مصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم وتم نقل الجثة للمشرحة، وجارى عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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