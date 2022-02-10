قررت نيابة ثالث المنتزه في الإسكندرية، اليوم الخميس، حبس، شخص، عاطل؛ له معلومات جنائية مُسجلة، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بحيازة 25 طربة لمخدر الحشيش، تزن 6 كيلو و250 جرام، و24 ألف قرص مخدر، وبندقية خرطوش، وعدة طلقات لذات العيار.

وطلبت النيابة، تحريات مباحث مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيماوي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا يفيد ورود معلومات سرية حول قيام شخص، محل إقامته نطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، لاتجاره بالمواد والعقاقير المخدرة، وترويجها لعملائه على نطاق واسع.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني، والأمن العام"، ألقي القبض عليه، وذلك حال قيادته إحدى السيارات أثناء تواجده في نطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وبتفتيشه عثر بحوزته على المخدرات، والسلاح الناري، ومبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة، وأنه يتخذ من نطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه مسرحًا لنشاطه، حيث أقر بأن المخدرات التي ضُبِطت بحوزته، كانت بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمولة، لتسهيل الإتصال بعملائه.

تم تحريز المضبوطات، والتي تقدر قيمتها المالية 2.5 مليون جنيه، وتحرير محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.