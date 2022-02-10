 مسؤول فلسطيني: مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية شمال سلفيت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤول فلسطيني: مستوطنون يقتحمون مقامات إسلامية شمال سلفيت

د ب أ
نشر في: الخميس 10 فبراير 2022 - 10:49 ص | آخر تحديث: الخميس 10 فبراير 2022 - 10:49 ص

أفاد مسؤول فلسطيني باقتحام مئات المستوطنين، اليوم الخميس، المقامات الإسلامية في بلدة كفل حارس شمال سلفيت بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم، رئيس بلدية كفل حارس علي جاسر القاق قوله إن "المستوطنين وبحماية جنود الاحتلال، اقتحموا المقامات الإسلامية في البلدة، وقاموا بتحطيم مركبتين لمواطن فلسطيني".

وأضاف القاق أن "المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية داخل المقامات الإسلامية".

ووفق الوكالة ،"كانت قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري على المدخل الرئيسي لبلدة كفل حارس، وأغلقت المحلات التجارية، تمهيدا لاقتحام المستوطنين".


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