كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتجاوز 403 ملايين

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 403 ملايين إصابة حتى صباح اليوم الخميس.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 403 ملايين و 221 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 777 ألف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم لعشرة مليارات و119 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.