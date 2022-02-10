الفاو: نواجه مشكلة تغير مناخ مصحوبة بـندرة الموارد المائية

كشف عبد الحكيم الواعر، مساعد المدير العام لمنظمة الفاو، والممثل الإقليمي للفاو بشمال إفريقيا، عن أسباب ارتفاع أسعار الغذاء عالميا، لافتًا إلى أن الدول حول العالم تواجه مشكلة تغير المناخ مصحوبة بندرة الموارد المائية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج «مساء DMC»، مساء اليوم الأربعاء، أن مسألة ارتفاع الأسعار بدأت في الظهور منذ بداية جائحة كورونا عندما انقطعت سلاسل الإمداد للسلع على مختلف دول العالم.

واستكمل، أن هناك تقلبات غير مسبوقة في مواسم الأمطار التي يعتمد عليها المزارع في زراعة المحاصيل الزراعية، مشيرًا إلى أن من أسباب ارتفاع أسعار الغذاء أيضًا أزمة أسعار الطاقة فإذا ارتفعت أسعار الطاقة تؤثر تأثيرا مباشرا على أسعار الغذاء.

وأوضح، أن بعض المحاصيل قد تأثرت بالسلب، نتيجة تأخر الأمطار وسقوطها في غير مواعيدها الطبيعية، مما نتج عنه قلة إنتاج الغذاء وارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن القدرة الاستيعابية لبعض الدول فيما يتعلق بالمخزون الاستراتيجي للسلع محدود.